國民黨前立委柯志恩。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨前立委柯志恩。（圖／取自柯志恩臉書）

柯志恩2020年挑戰立委連任失利後，重回淡江大學教育心理與諮商研究所教授職務並擔任國民黨副秘書長。近期大學陸續開學，柯今日（1）表示，這學期總算放寬能讓部分學生進教室上課，但大班級課程卻只能有三分之一學生到場，讓她得同時兼顧 「實體學生」與「收看學生」，實在非常燒腦；尤其她最在意的是，本學期開學第一周就採遠距課程，總讓她覺得缺少溫度。

柯志恩今日中午在臉書發文表示，學校開學的第一星期採線上課程，對授課老師來說是一大挑戰。上學期的遠距是在期中才展開，師生間起碼有基本的熟悉度和信任度，這學期一開始是在線上「相見歡」，感覺就是缺了那麼點溫度。

對此，柯志恩指出，這星期終於可以在教室裡看到「實體」學生，為配合教育部的規定須採分流上課，研究所學生少好解決，但大班級的通識課，只能有三分之一學生在現場，老師一方面要面對教室裡的人，又要顧及線上收看的學生，一堂課下來真的很燒腦。

柯志恩隨文刊出2張與助理、同事在校內用餐的照片，強調現在餐廳為維持2.25平方米/1的社交距離，隔板、空間及食物都「不同以往」，老闆與顧客都只能無奈，而她也只能想成是「包場」概念，但真的很懷念笑聲怨聲齊揚、人聲鼎沸的校園場景。