澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布將在11月重新開放邊境。澳洲以防疫為由，禁止人民出國並實施嚴格邊境管制已長達18個月。

法新社報導，莫里森表示，只要國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率達到8成，已接種疫苗的澳洲人就能在「幾週內」回國及赴海外。

去年3月20日，澳洲實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，過去560天以來，無數國際航班停飛，絕大多數澳洲人不得離境，海外的澳洲人也無法踏進國門。

根據澳洲內政部數據，光是今年頭5個月，當局就拒絕超過10萬筆出入境的要求。

在澳洲嚴格的防疫限制下，分住各地的家人無法團聚，國民被困在海外，住在澳洲的外國人也見不到親友。

莫里森說：「現在該是把原本生活還給澳洲人的時候。我們正為此做準備，澳洲很快將準備好重新出發。」

他還宣布，已接種疫苗的居民可在返國後居家隔離7天，免於目前強制性且所費不貲的14天飯店隔離規定。