美國為解決晶片荒，要求包括台積電、三星在內的半導體廠繳交企業機密資料，引發市場震撼，經濟部長王美花今（1日）受訪時表示，業者是自願性提供資料，廠商如需要政府協助，經濟部一定協助。消息一出引起網友熱議，有人覺得很心酸，認為比較同一件事，台灣與韓國政府的做法大不同，韓國將以官方名義跟美方協調，台灣卻只會叫企業自立自強。

為解決全球晶片荒，美國今年三度舉行半導體高峰會，邀集包括台積電、三星、英特爾等廠商討晶片大缺貨議題，商務部部長Gina Raimondo表示，為了提高產業鏈透明度，將要求廠商在45天內繳交相關資料，若企業不配合，美國的「工具箱」內也有其他方法完成這件事。

隨後，韓國經濟日報報導，美國要求台積電、三星等晶圓代工廠繳交被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據，引起半導體業界擔心企業議價能力甚至產業競爭力被削弱。

即使台積電昨（30日）出面表示，不會洩露個別客戶訊息，仍引起台灣業界擔憂。中國時報報導，有半導體業者痛批美方是流氓行徑，擺明是「勒索、敲詐、要晶片」，應透過台灣政府出面協商，而不是美國官方直接對大廠，「誰會把公司機密資料攤給美國政府看？」

針對此事，經濟部長王美花今（1日）在立法院備詢時表示，美國請廠商提供資訊確認是自願性質提供，廠商如需要政府協助，經濟部一定協助，不樂見把特定廠商當做政治攻防，且經濟部已向美方官員了解情況，美國政府不會洩露、公開廠商提供的資料。

消息一出引發網友們熱議，有網友認為，王美花的說法感受不到政府有想要幫台積電的意思，「這種部長，台積電在強都不夠輸」、「根本被自願」、「政府：是台積電自己要給的，跟我無關」、「自願…台積電含淚脫褲子」、「自願XD，大雄也都是自願被胖虎欺負」、「好鳥的回答，政府真的有幫台積電」、「這回應有點瞎，台積電給也不是，不給也不是，這題好難。」

此外，有人比較韓國與台灣政府對此事的處理差異，韓國政府是由官方出面與美國協調，對比台灣的態度相差很大，「同樣一件事，韓國是官方去向美國交涉，反觀台灣官只會叫企業自立自強」、「人家韓國強烈抗議捏」、「請問韓國哪不幫三星？台灣有幫GG嗎」、「笑死，這是我們花稅金養的部長，看看南韓」、「南韓跟台灣差距真的不小，連當狗都比台灣有尊嚴的多。」

韓國產業通商資源部部長呂翰九指出，官方深知業者的擔憂情緒，將向美方持續會談，反應韓方看法，盡可能降低傷害。此外，韓國產業通商資源部將與半導體產業協會合組委員會，以面對目前半導體業的挑戰，包括回應美國及中國給予的壓力。