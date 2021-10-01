行政院院會昨通過中選會提報「全國性公民投票不在籍投票法草案」，將送立院審議。中廣董事長趙少康今天表示，本來選舉就應該採不在籍投票，但民進黨不信任台商、僑胞，如今推動公投不在籍投票修法但未納入海外，呼籲儘速完成修法，力拚年底公投能適用，「蔡政府真的要做都可以做到，現在只是不想做而非不能做」。

趙少康說，公投法在2018年修法就通過得以不在籍投票，拖到現在才要修法，藍委林為洲也說要儘速排案完成審查，呼籲趕快修法，避免民眾南北奔波浪費社會成本。

趙少康批評，當年陳水扁力推公投綁大選，民進黨全面執政後修法通過發覺公投對民進黨不見得有利，再修法把公投與大選脫鉤，民進黨機關算盡，但法律可以被民進黨玩弄於股掌之上嗎？

談到因不滿3＋11專案報告內容，國民黨杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，趙少康直指，蔡政府執政5年多來，試問有哪個法律、人事案有聽過國民黨的意見，「一件都沒有」，藍委說此次若不抗爭，屆時民進黨就會採一次會，沒收上百件提案，讓國民黨毫無有表達機會，所以不能恢復開會，要抗爭到底。

趙少康認為，蔡政府施政如此糟糕，疫苗政策這麼爛，空氣汙染嚴重，將來要逼民眾吃萊豬，外銷固然不錯但服務業很慘，民怨很高，國民黨走上街頭不過剛好而已。

至於陳柏惟罷免案，趙少康說，此案至今國民黨並未介入，既然地方有此聲音，就應該予以協助，比如戰鬥藍民代、年輕議員到地方協助，號召當地居民投票，這不是政黨對決。他直指支持娛樂性大麻的陳柏惟，倒不如先讓民眾打到第2劑疫苗更為重要。