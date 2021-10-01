台股跌破頸線 形成M頭 13:112021/10/01 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股分析師杜金龍表示，台股烏雲密佈，1日重挫400餘點，來到16500點左右位置，並跌破15159點及16248點連線的頸線位置，確立大M頭，台積電也將來到年線，貨櫃航運股長榮、陽明因運價走跌的利空而跌停，逢反彈建議減碼。 操盤心法－電子股變數多 三能概念股、傳產走強 布局台股基金 優選半導體 #台積電 #陽明 #長榮 #頸線 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－兆豐證券 台積電 長線營運看俏 04:102021/10/01 證券．權證 台股崩跌400點 恐慌性賣壓殺出 散戶嚇逃 12:432021/10/01 財經 台積電股價再逼近年線 早盤市值跌破15兆元大關 11:092021/10/01 財經 十檔作帳股 投信大買 04:102021/10/01 證券．權證 台股危機暫解 盯三指標 台幣、美10年期債息、美元指數 04:102021/10/01 財經要聞 台積電：不會透露客戶機密 04:102021/10/01 財經要聞 台美關係空前 藍委酸護國神山變孤兒 04:102021/10/01 焦點要聞 台股重挫 這兩大族群表現最爭氣 11:392021/10/01 財經 《基金》台股泥沼中淘金 本季主動式基金險中求勝 10:532021/10/01 財經 我‧見‧我‧思－台積電開除員工事件 彰顯法遵重要性 04:102021/10/01 專題周報 十檔雙11受惠股 提前開趴 04:102021/10/01 證券．權證 財經熱門新聞 台積電被強開大門 業界痛批美「勒索、敲詐」網憤怒：政府躲去哪？ - 財經 不斷更新》貨櫃三雄翻船跌停 台股收16570點 狂殺363點 - 要聞 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 凱基哥又出現 不只陽明死 這檔也驚見血淋淋殺盤 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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