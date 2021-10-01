台股分析師杜金龍表示，台股烏雲密佈，1日重挫400餘點，來到16500點左右位置，並跌破15159點及16248點連線的頸線位置，確立大M頭，台積電也將來到年線，貨櫃航運股長榮、陽明因運價走跌的利空而跌停，逢反彈建議減碼。