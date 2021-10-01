網紅模特兒啾啾，同時也是JKF女郎，甜美外型加上有著傲人上圍的魔鬼身材，讓她Instagram超過63萬名粉絲追蹤，人氣可以說是相當高，近來她在臉書曬岀養眼清涼照，更直率表示身體某些部位動過刀，立刻引起網友討論。

啾啾表示最近聽到粉絲追蹤她的原因，居然是因為喜歡她的個性，坦言感到難以置信，更忍不住假裝抱怨粉絲「微失禮」，接著強調花了兩萬元縫雙眼皮，希望大家能欣賞「膚淺的外在」，還故作生氣表示：「你們都給我好好道歉喔！瞧不起眼距開？鷹鉤鼻？D罩杯？」但也不忘所有人報平安：「今天事發第三天，狀況好點了，大家別擔心我，看我還能幹話，代表我沒事」。

此外，啾啾曬岀情涼惹火的照片，只見她似乎只穿著泳衣，全身雪白肌膚讓人一覽無遺，一雙修長美腿若稍移動，恐怕會讓神秘地帶走光，也引起一票網友回應：「正常的男人都一定是先外在，然後才被內在吸引」、「還好我都比較膚淺只看外貌」、「先喜歡妳的外在，之後才喜歡妳的個性」、「希望你不介意我的膚淺」。

啾啾之前受訪時坦承在外拍時遇過變態攝影師，在拍攝過程故意露下體給她看，讓她花了3個月時間才走出陰影，也才敢公開把事情講出來，對於有些人回覆：「怎麼不去告一告？」她直言回覆「請問沒證據要怎麼告」。