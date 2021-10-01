衣索比亞今天以「干涉」衣國內政為由，宣布將驅逐7名聯合國高階官員，讓外界更加憂心飽受戰爭摧殘和饑荒威脅的泰格瑞省（Tigray）地區人道救援問題。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他對衣國當局這項決定感到「震驚」。他並對聯合國駐衣索比亞職員表達絕對的信心．還說聯合國正在與政府交涉，「滿心期待」這些官員能獲准返回衣索比亞。

美國白宮「以最強烈的措辭」譴責衣國此舉，新聞秘書莎琪（Jen Psaki）指出「驅逐正在參與人道任務的所有聯合國組織的領導階層，聞所未聞」。

衣國外交部宣布驅逐聯合國人員之際，非洲人口第2多的衣索比亞正在進行數十個聯邦國會席次選舉，是總理阿比（Abiy Ahmed）下週籌組新政府前的最後一輪投票。

衣國外交部在臉書頁面發布的聲明中指出，包括聯合國兒童基金會當地負責人在內的這7名聯合國官員因「干涉衣國內政」，被列為「不受歡迎人物」。

聯合國7月曾警告泰格瑞地區有40萬人已經「陷入饑荒狀態」。

政府官員並未進一步解釋驅逐原因，不過這7名被驅逐的人之中數人曾對泰格瑞的嚴峻情勢發聲。

名列驅逐名單的聯合國衣索比亞人道工作代理協調員雷提（Grant Leaity）本月警告，救濟援助物資、現金和燃料庫存「非常低，甚至已完全耗盡」，存糧也已在8月底吃完了。

本月稍早，醫師向法新社表示，泰格瑞正在進入新的死亡階段，這是由類似1980年代讓衣索比亞成為饑荒代名詞的普遍飢餓所造成。

法新社檢視過的救援機構內部文件指出，母親們以樹葉餵食孩子以維持他們活命，營養不良和餓死的案例正在攀升。

泰格瑞省會馬凱勒（Mekele）艾德轉介醫院（Ayder Referral Hospital）研究主任凱柏德（Hayelom Kebede）指出，驅逐聯合國高層官員對救援工作是一項重大打擊。

他說：「如今營養不良的孩子將得不到幫助，這是一大打擊。接下來幾天我們將看到孩童死亡將出現災難性增加。」他表示，過去一週，光是在艾德轉介醫院就有6名孩童死於飢餓。