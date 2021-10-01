大聯盟例行賽進入尾聲，季後賽門票也隨之減少，目前確定晉級季後賽的球隊有光芒、白襪、釀酒人、紅雀、道奇和巨人，而今天比賽過後又增添兩隊，分別是太空人和勇士，勇士以5：3解決費城人在國聯東區登頂，太空人以3：2擊敗光芒坐上美聯西區龍頭寶座，剩下就要看美聯外卡中(紅襪、洋基、藍鳥、水手)誰能脫穎而出。

太空人在前幾季遭遇作弊風波，遭到外界撻伐，本季他們仍遭受許多球迷給予無情噓聲，更有人帶「垃圾桶」進場大肆諷刺他們，就連太空人球星布瑞格曼(Alex Bregman)想與球迷合照都被拒絕，相當沒面子，還有人在球場大喊「Fxxk Altuve」怒罵明星二壘手「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)。

不過太空人在去年就換掉原來的總教練辛區(A.J. Hinch)，改以貝克(Dusty Baker)接手，陣中幾位球星也出走，如「春天哥」史普林格(George Springer)就轉戰藍鳥，本季打出19轟.249打擊率的成績，或許他真的不需要靠作弊來提升自己，而艾爾圖維則維持身手，本季有31轟.272打擊率成績。

勇士身處實力較弱的國聯東區，僅拿下86勝72敗就足以稱王，此戰績若搬到可怕「火藥庫」美聯東區只能排最後一名(若不算52勝的金鶯)，不過運氣也是比賽的一部份，相信勇士會在季後賽好好證明自己，陣中看板球星弗里曼(Freddie Freeman)本季敲出31轟.298打擊率成績，是球隊晉級季後賽最大功臣。

另外看到投手部份，I.安德森(Ian Anderson)拿下9勝5敗自責分率3.58成績，王牌左投佛萊德(Max Fried)拿下14勝7敗，自責分率3.04，另一王牌莫頓(Charlie Morton)也拿下14勝6敗，自責分率3.39，史麥利(Drew Smyly)拿下10勝4敗，自責分率4.58，這四人合計就拿下47勝，超過全隊戰績半數之多。