保二總隊刑警大隊日前接獲民眾報案，遭報關業者冒名向海關申報，深入了解後，發現6名民眾在短短3個月內，遭冒名申報近300次，經向桃園地院聲請搜索票，至桃園市大園區某報關行及彰化縣收貨地搜索，查扣正本委任書、空運貨物報機明細、電子菸油、電子菸主機、販售帳冊等證物，將報關行黎姓負責人以違反個資法、偽造文書罪嫌函送偵辦，收貨人陳姓女子則以違反藥事法送辦。

保二總隊查獲冒名報關非法進口電子菸油。（警方提供）

警方表示，據報案民眾指稱，因接到海關公文要求前往說明，才發現自己被冒名報關進口物品，但是這些貨物幾乎都已順利通關，顯示遭冒名申報進口貨物的問題相當嚴重。

警方向桃園地院聲請搜索票，前往桃園市大園區某報關行搜索，查扣日期空白的委任書正本250餘件、空運貨物報機明細、與大陸業者對話紀錄、相關報關電磁紀錄等證物 ，並經6名被害人指證遭冒用身分。

警方追查遭海關查扣2筆違禁品，發現實際收貨人為彰化縣陳姓女子，續前往搜索，當場查扣電子菸主機48個、電子菸油27盒、販售帳冊等證物。

黎姓負責人坦承冒名申報，但對人頭戶個資來源交代不清，警方除以違反個資法、偽造文書罪嫌偵辦外，行政法規部分則函請財政部關務署裁罰。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363