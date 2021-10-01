美股續挫，台股今（1日）在台積電領跌之下，盤中一度重挫逾400點，指數最低來到16513點，電子、金融、傳產全面趴倒，其中貨櫃三雄再度淪為重災區，「隔日沖大戶」凱基哥再度現蹤，昨買超陽明和力鵬，沒想到這兩檔今盤中驚見血淋淋殺盤，一度亮燈跌停。

「凱基台北」與「凱基松山」兩大券商據點，擅長隔日沖或隔兩日沖的短線操盤手法，成為近期投資人關注焦點。

昨日強勢漲停紡織股力鵬今被砍到跌停，凱基松山當天大買6818張，躍居券商買超第一名；而陽明也看到凱基台北身影，同樣昨吃貨2321張居首位，今盤中也是亮燈跌停至108元，兩位數股價就在眼前，另外長榮、萬海也翻船閃見跌停價，分別來到113.5與183.5元。

電子權值股持續疲弱，台積電再探底，最低砍至 571 元（或1.2%）；聯發科跌幅逾2%、失守 900 元關卡，鴻海同樣開低走低，跌幅 1.4%；其他如聯電、台達電、日月光也走弱，跌幅2%上下。

在台股遭利空夾殺之際，亞系外資火上加油，示警台股恐再跌1500點，最低下看15200點，市場恐慌性賣壓湧現，散戶瘋狂嚇逃，盤中慘崩425點、最低殺到16509點，10月首個交易日就黑壓壓，法人表示，大盤短線先看8月下旬低點16284點是否能守住。