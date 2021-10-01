（華碩旗下ZenFone 8（8G／128G）在台蟬聯1.5萬元高階機銷售之冠，現再加碼祭出十月購機、登錄送限量李君慈聯名設計款Topologie繩索背帶手機殼。圖／華碩提供）

品牌廠華碩（2357）旗艦智慧手機ASUS ZenFone 8，自6月以來在台定價1.5萬元以上的安卓高階旗艦機蟬聯三個月的銷售之冠。

時值高階旗艦手機市場的銷售旺季，除前有競爭強手三星的旗艦系列新品上市，10月接續還有Google即將發表新機，另陸系品牌Motorola和vivo的高階旗艦機款也將上市，為第四季的台灣高階手機市場帶來活絡買氣。

華碩今（1）日也宣布，只要於全台華碩手機專賣店（https://www.asus.com/tw/event/asus_store/cellphone.aspx）推出限時優惠，於10月購買ZenFone 8全系列新機即可現折NT$2000，搭配政府振興5倍券，最多省可NT$7000。

此外，除可延長保固半年，Zenfone 8隨貨加贈西格瑪無線循環智能風扇，登錄再送新銳設計師李君慈獨家聯名設計款「Topologie繩索背帶手機殼」或「犀牛盾防摔手機殼」二選一。

10月8日至11月8日振興再加碼，至全台華碩專賣店購買任一機種，完成指定任務即可抽折價券，不僅人人有獎，最高可獲得NT$5555。（https://www.asus.com/tw/events/infoM/activity_Zenfone-8-Oct）