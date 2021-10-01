台灣自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽時，成為唯一國旗空白的選手。朱立倫辦公室對此表示，此事件是因為中國大陸方面無法接受中華民國國旗在大陸境內轉播而切掉訊號，而主辦單位在沒有事先與台灣代表團溝通的過程下，撤下了我國國旗以維持轉播順利，雖在事後道歉，仍令人無法接受。

朱辦向北京政府呼籲，這類在國際場合打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為，並無助於兩岸正向發展。雖然民進黨執政後兩岸關係陷入僵局，但台灣仍有許多民眾對大陸抱持善意，類似打壓我方國際空間的做法，只會讓台灣人民的心理距離與大陸越來越遠。

同時，朱辦指出，在整起事件發生過程中，陸委會是否有向大陸方面溝通表達不同意見？外交部是否有協助台灣代表團向主辦單位表達嚴正抗議與協助處理？當兩岸關係徹底斷線，蔡政府手足無措，除了黨公職紛紛貼文開罵，有無實際辦法維護台灣人在大陸境內與國際上的權益？

朱辦表示，日本及其他參賽國選手為了表達力挺台灣而紛紛跟進選擇撤下自己國旗的舉動，彰顯了拒絕政治干預體育的態度及超越國界的友愛精神，對此表達敬佩與感謝。