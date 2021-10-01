新北一名許姓律師透過玩寶可夢遊戲勾搭上人妻，多次向對方洗腦「朋友可以打炮」、「把性愛當成喝下午茶」等觀念，並帶上摩鐵發生性關係，慘被女方丈夫告上法院求償。新北地院審理，判許男侵權屬實，要賠30萬元合理。可上訴。

判決書指出，人夫主張與妻子結婚多時，而許姓律師與他們住同一社區，許男經常在家附近玩寶可夢遊戲抓寶因而認識妻子，先是以介紹保母為由搭訕上他的妻子，隨後許男又聘用妻子為助理，致兩人婚姻逐漸失序。

人夫控訴，許男不停向妻子洗腦，「有固定打炮的朋友」、「把性愛當作交流的一環，就像去喝下午茶」等觀念，稱自己反對一夫一妻制，與人性不符合，轉貼女生最愛性愛體位調查前三名的新聞給妻子，還相約妻子去摩鐵發生性關係。人夫在某日查看妻子的手機對話紀錄才驚覺妻子與許男出軌，憤而向其提告求償精神撫慰金。

對此，許男否認有與人妻發生不倫戀，辯稱人夫並未提出女方所使用的電腦與手機作為證據，指控並不成立等。

新北地院法官勘驗人妻證詞，人妻證實有與許男發生性關係，法官認定許男與人妻的關係已超過正常男女的分際，嚴重侵害了人夫幸福美滿的婚姻生活，判其要賠人夫30萬元為合理。可上訴。