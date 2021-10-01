松翰(5471)受惠漲價效應，第三季獲利有機會持續挑戰新高，另外，微軟將於10月5日發行Windows 11，其新增內建「Windows Hello」人臉辨識開機功能，看好此功能將增添松翰多媒體影像IC明年成長動能。

松翰今年4月1日全面調漲旗下產品售價15%，且7月又再度針對部份MCU產品漲價10~15%，也帶動松翰8月營收創歷史新高，看好9月營收在封測產能逐漸跟上後，營收也將維持高檔水準，法人更看好，在漲價效應帶動，以及目前訂單能見度約4~5個月，第三季獲利有機會再創歷史新高。

松翰多媒體影像IC領域出貨快速成長，在2020年佔公司營收約44%，年成長達135%，而今年上半年佔公司營收49%，年成長超過70%，在疫情肆虐下，除了增加對視訊會議、線上教學的需求外，門禁以非接觸式的臉部辨識取代接觸式的指紋辨識，是多媒體影響IC需求成長的主要原因，更重要一點就是，微軟將於10月5日正式發行Windows 11，內建「Windows Hello」人臉辨識開機功能，有助於松翰多媒體影像IC明年的成長，也將持續支撐松翰多媒體影像IC領域持續成長。

Windows 11預計從2021年底開始，將搭載於新的PC裝置當中，而符合升級條件的Windows 10裝置將能夠免費升級。