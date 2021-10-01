日本放送協會（NHK）報導，日本宮內廳1日正式宣布，真子公主與未婚夫小室圭將於10月26日結婚。兩人將不舉辦傳統婚禮儀式，也不領取「一時金」等補助。

報導中指出，宣布真子公主的記者會由皇嗣職大夫加地隆治主持，宮內廳長官西村泰彥將於會後接受媒體訪問。

先前報導已表示，由於日本疫情仍未見好轉，宮內廳考慮跳過傳統皇室的婚禮儀式，包括向天皇與皇后告別等等都不會舉行。這對日本皇室女成員而言實屬非常罕見的情況，也讓媒體以日本戰後皇室史上最樸實的一場婚禮來形容。

報導指出，真子公主將放棄離開皇室後的1億5250萬日圓(約新台幣3800萬元)「一時金」，並脫離皇籍而與小室圭一同前往美國生活。小室圭則將在美國紐約律師事務所工作。

真子公主與小室圭的婚事可謂一波三折。兩人於2017年9月訂婚。隨後小室的媽媽卻屢屢遭爆出有金錢糾紛，甚至一度波及到小室圭，讓小倆口婚禮計畫延宕2年多。

但婚禮延宕讓兩人是否能繼續下去的報導不斷出現。讓真子與小室不得不在2020年11月首次吐露兩人內心感受，強調「婚姻是兩人展開共同生活的必要選擇」；2021年4月，小室圭更發表聲明「決心與公主喜結連理，兩人感情毫無生變」，以消彌外界揣測。