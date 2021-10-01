中央推出的五倍券最快本月8日可開始使用，各縣市陸續推出優惠方案吸引消費者，先前有台北市的熊好券、新北市的新北加券、高雄市的高雄券等，最新消息則有新竹市力推買爆券、基隆加碼好康今(1日)也曝光了。以下為《中時新聞網》整理最新的22縣市五倍券優惠方案：

●基隆市：

◇為提振基隆買氣，祭出基隆暖心旅遊二天一夜團體補助、基隆U Go遊購券、基隆U Go好禮抽、基隆K好康、基隆半價住、基隆 8 折購及基隆買一送一等7大加碼，只要持五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康。

●台北市：

◇推出「台北熊好券」，分為價值新台幣1000元的住宿券「熊好住」以及各100元的饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」及市集券「熊好呷」共5種票券，份數超過100萬份，民眾須透過台北通APP抽獎，預計9月下旬開放民眾填寫意願優先順序，並擇期公開抽獎。

基隆市長林右昌宣布五倍券7大加碼優惠。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

◇五倍券綁悠遊付，可獲得「五夠大包」的振興禮包，最高可獲得5000元回饋；綁定北市敬老愛心卡，更可加價購健康防疫家電；綁定悠遊卡也有相關優惠。

●新北市：

◇5000五倍券換1萬新北加倍券，將在10月20日開放「新北市民」登記換取，除最小面額50元方便買菜、買小吃，適用在新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業，預計有超過1萬6000家業者受惠，但無法用在百貨、商場、超市，市府也推出數位支付送購物金。

台北熊好券。（張穎齊攝）

◇加碼推出「新北振興－加倍奉還」新北加倍券活動，納入旅館民宿，業者也強力祭出「住宿1加1，振興加倍送」、「住房升等，追加一等」、「食宿雙享，好呷好住」及「雲仙樂園/野柳海洋世界優惠」等四大優惠方案。

◇觀旅局在10月底將提出加碼抽，可抽電動機車和健身環。

●桃園市：推出「6＋1」振興計畫。包括：

◇「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單

新北市推出「新北加倍券」。(取自侯友宜臉書)

◇7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3

◇加倍愛桃園抽獎，獲選者Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一，買一送一要抽到才有

◇「數位桃園plus1000」活動，結合市民卡及綁定數位振興券，搭配悠遊卡、一卡通、第一銀行信用卡等3大數位支付方案，在桃園消費滿5000元，有機會拿到加碼金超過1000元

◇結合22觀光工廠推「加倍購」

◇民眾只要持五倍券至蘆竹區農會消費滿500元，可選擇蘆峰精裝米1包、農會麵2包或6粒裝蛋1盒。消費滿1000元，可選金蘭醬油1罐、蘆峰精裝米1包加上蘆峰紅茶包1盒或燕麥片1罐，2000元以上買越多送越多

◇現有的「桃園好市券」，第3波則將對接中央發行的五倍振興券，研擬以200元五倍券兌換4張100元好市券，面額縮小、金額加倍

◇資訊科技局搭配中央振興五倍券，推出「數位桃園1000+」振興計畫，綁定市民卡3大數位支付方案，各前1萬名可獲得1000元桃園加碼金，LINE Pay Money甚至多回饋150元

●新竹縣：

◇配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康方案，從10月8日至12月31日只要到新竹縣合作的旅館飯店住宿，使用紙本振興券1000元以上，每間房價現折600元，還加碼贈送600元購物券，讓遊客可在新竹縣的商圈、店家及遊樂園消費。

◇新竹首例！橫山鄉加碼每人發防疫紓困金1000元

●新竹市：

◇推出「買爆券」，一人登記一次，有登記才有機會，線上抽籤總共3萬份，中獎的朋友10月6日就會收到簡訊。中獎民眾需至新竹市7-11門市ibon機台完成操作後，至櫃檯使用紙本五倍券200元兌換新竹買爆券400元，可在新竹市買爆券合作店家使用！（一份共2張，每張200元，面額為50元 x 4小張）。消費滿額抽百萬名車。

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：

◇配合第三屆台中購物節，祭出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，及最終壓軸千萬好宅，加碼獎項總額逾3億元。

●南投縣：

◇擬推消費200元，憑發票即可上網登錄，就有機會贏得大獎

台中市長盧秀燕打出台中購物節抽獎送現金，今年台中購物節累積下載數突破40萬大關。（盧金足攝）

◇南投縣觀光處正積極規畫加碼措施，消費200元就可以參加抽獎，初步規畫周周抽10萬元，還有2次加碼最高抽50萬元等獎金。

●彰化縣：

◇北斗鎮每人普發500元紓困金，預計9月中旬分3天發放。

◇溪州鄉公所鄉民普發千元

◇曾發出2000元關懷禮金的大村鄉，也預計11月討論

◇員林市則會加碼，但市長游振雄說，不會普發現金，會用不同方式讓民眾更有感。

●雲林縣：

◇10%現金回饋，雲林縣消費，憑發票在指定地點直接領取10%現金回饋，每人最高可換回500元現金回饋。

◇消費達一定額度可抽百萬名車

◇ 雲林縣麥寮鄉將發放每人3000元振興金現金，發放日期研議中

●嘉義縣：

◇擬推千元Q碰券、團旅1人補助1000元等方案，待議會審議通過，預計11月1日就會實施上路，至少推行到明年2月底。

●嘉義市：

◇「振興消費券金加碼計畫」是加碼發放每位市民現金2000元，共約5.4億元（含1000萬元行政費）

◇「產業振興計畫」3150萬元，擬鼓勵市民在地消費滿1000元送100元，最多滿5000元送500元，非市民持500元五倍振興券實體券可兌換1000元「嘉倍金」券到200多家特約商店旅館消費。

◇「團體旅遊振興補助計畫」編列2078萬8000元，擬回饋國旅團體到嘉義市指定景點旅遊，且至少住宿1晚及用餐，每人每次500元，1家旅行社業者最多補助1000人次。

◇普發對象為110年8月24日，含24日當天以前設籍嘉義市民眾，預定10中旬公告，10月下旬至10月底的2天內在投開票所發放。

●台南市：

◇搭配購物節抽獎2輛車

◇搭配台南購物節，擬推抽大獎，今年鎖定1戶3房豪宅。

◇住宿台南合法旅宿，即可免費獲得「台南好康券」(為期半年)，除有食、宿、遊、購優惠，還提供大台南公車免費搭乘。

●高雄市：

◇持振興券在百貨業滿5000元，就送1000元高雄券；旅宿業滿1000送200；餐飲業滿500送100，讓「五倍變Ｎ倍」！

◇「日月抽」活動，不論是現金、振興券、高雄券、商圈夜市券消費滿額，上網登錄發票通通都可以參加。

◇日日抽iPhone 13、周周抽光陽電動機車、半個月抽1台PS5、月月抽1台Tesla，超多大獎等讓民眾帶回家；商圈夜市振興部分，推出超狂「200換400」方案，於本市指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，即可兌換400元商圈夜市券，加倍換、加倍賺。

◇活動期間就是10月10日開始到明年5月1日，每月1日抽出特斯拉，第1台11月1日，最後1台5月1日，總計7台特斯拉。

●屏東縣：

◇只要設籍屏東的縣民於10月14日至10月28日上網登記，就有機會抽中共8萬8888份200元屏東券。

持紙本振興券領取高雄券方式。（高市府提供）

◇縣府配合五倍券推出優惠方案，從住宿、旅遊、交通，到伴手禮、農產品、餐飲等，都有相關優惠，在旅宿方面，只要入住參與方案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者對等再提供500元，總計1000元。

◇喊出振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，細節規劃中。縣府配合五倍券推出優惠方案，從住宿、旅遊、交通，到伴手禮、農產品、餐飲等，都有相關優惠，在旅宿方面，只要入住參與方案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者對等再提供500元，總計1000元。

●台東縣：

◇尚未宣布

◇太麻里鄉公所發放2000元振興禮金

●花蓮縣：

◇加碼推出4項觀光振興方案，包括旅遊團、自由行獎勵金、指定商圈、夜市滿額抽獎活動及鯉魚潭商圈消費券等；目前正研議振興五倍券配套。

◇秀林鄉公所預計在明年初放發鄉民每人約3000至5000元不等振興禮金，復甦鄉內經濟。

●宜蘭縣：

◇南澳鄉發放鄉民振興消費禮金，只金額加倍變成2000元，只要在今年12月15日前出生且設籍在南澳鄉的新生兒，同樣可獲得2000元的振興消費禮金，鄉公所預定將在11月1日開始發放。

◇推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」

◇分別是「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「景區展館門票優惠」

◇住宿加碼送電子消費抵用券

◇食宿遊購5折起

◇消費滿額抽百萬名車

◇趣遊宜蘭-團體旅遊補助

◇景區展館門票優惠

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

宜蘭縣政府將配合中央的五倍券推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」五項加碼振興觀光方案。（胡健森攝）

●金門縣：

◇普發5000元紓困金

◇再加發3000元振興券

◇外籍配偶及今年7月20日設籍金門縣者，9月1日起也能申請5000元紓困金

●連江縣：

◇五倍券尚未公布，不過連江縣政府為鼓勵民眾到馬祖旅遊，規畫9月下旬推出「萬人遊馬祖」活動，凡有接種2劑疫苗或入境快篩證明，且有莒光、東引住宿證明者，均贈送馬祖「藍眼淚」高梁酒1瓶，名額1萬人。

楊鎮浯縣長（左一）下鄉視察發放作業，慰勉工作人員的辛勞。（李金生攝）

金門縣政府振興券申領時間是10月1日至3日，每份面額100元10張及面額500元4張，每人總共14張。（李金生攝）

◇南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉，每位設籍民眾將普發1000元現金