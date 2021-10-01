一台BMW小客車疑因故停靠路邊，後方大車不慎追撞側夾小客車。（民眾提供）

一台BMW小客車疑因故停靠路邊，後方大車不慎追撞側夾小客車，消防人員緊急協助駕駛脫困。（台中市消防局提供）

台61線西濱快速道路1日中午發生追撞車禍，一台BMW小客車疑因故停靠路邊，後方大車不慎追撞致側夾小客車，年約70歲白姓駕駛重傷送醫救治，目前人昏迷救治中，警方目前正在釐清肇事原因。

台中市消防局今天上午11時許獲報，梧棲區台61西濱154k北上有車禍傷者待援，派遣梧棲、沙鹿分隊出動消防車2輛、救護車1輛、人員2名，由沙鹿分隊吳振淞分隊長帶隊前往搶救。

一台BMW小客車疑因故停靠路邊，後方聯結車不慎追撞，年約70歲小客車白姓駕駛受困車內，消防人員打破前檔玻璃後，使用長背板協助搬運至車外，由救護人員給予急救處置後，由梧棲童醫院救護車送醫。

童綜合醫院指出，傷者於12時許送抵醫院，人昏迷，頭部有約10公分撕裂傷，目前進一步檢查中。清水警分局目前正在調查肇事原因，同時呼籲行駛快速道路請依速限行駛，並保持行車安全距離以及注意前方車況，以維護用路人生命財產安全。