下周將有3天國慶連假，交通部公路總局預估，主要旅次以外出觀光旅遊為主，觀光遊憩景周圍道路交通影響最深，公總已研擬疏運計畫，並規劃省道交通疏導措施。

公路總局預測易壅塞省道路段，包含台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段。

銜接高速公路路段則有台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道等。

重要觀光風景地區鄰近路段包括台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等。

公路總局表示，已請業者於10月9日至11日連假期間籌備充足運能，民眾如有返鄉旅運需求可多加利用公路客運。本次連假預售票已於9月8日起陸續開始販售，截至9月27日止，東西部國道客運均尚有9成空位。