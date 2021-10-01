搭手扶梯到底可不可以用走的？日本埼玉縣10月1日起禁止民眾「在手扶梯上用走的」，成為全日本第一個實施此政策的地區。台灣網友意見兩極，許多人呼籲北捷效法，避免手扶梯事故頻傳；也有人認為國情不同，不能相提並論。

埼玉縣議會今年3月下旬通過不附罰則的《手扶梯站立停止條例》，10月1日起實施，全日本首創。這項條例的最大目的，就是遏止民眾或走、或跑的上下手扶梯，以免釀成事故導致受傷。

反觀北捷，儘管不斷宣導「緊握扶手、站穩踏階」，不鼓勵民眾在手扶梯上移動，但民眾受早期習慣影響，仍自發全靠右站，把左邊通道讓出，供趕時間的人使用。近年來甚至因「要不要讓路給走手扶梯的人」，糾紛頻傳。

台灣網友正反意見不一，支持、反對者都有。根據日本電梯協會統計，2018年至今，手扶梯意外高達1550起，主要肇因為「搭乘方式不佳」。協會強調，手扶梯的設計「本來就不是給人走的」。

不過這項條例無罰則，埼玉縣表示，希望透過這樣的方式，改變民眾搭乘習慣，讓手扶梯事故歸零。