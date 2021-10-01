嘉義大學「農產加值打樣中心」輔導農民研製各種蔬果乾，並包裝打樣。（廖素慧攝）

嘉義大學校長艾群偕農政官員推薦「農產加值打樣中心」產製的各種蔬果乾。（廖素慧攝）

嘉義大學農產加值打樣中心自動化機械分裝茶葉。（廖素慧攝）

雲嘉南地區是台灣農產重鎮，但長期以來農民飽受產銷失衡導致盛產期農作物滯銷之苦，嘉義大學成立「農產加值打樣中心」，輔導小農將農作物加工為食品、包裝、行銷，1日揭牌啟用，今年底前提供免費打樣服務。

嘉大農產加值打樣中心場長張文昌說，打樣中心主要有乾燥、焙炒、碾製、粉碎等4大面向的服務，延長農產品保存期，農民提供小量原料來試生產，透過中心的加工技術及設備，做試量產的開發，降低農民在開發過程中的失敗風險，並進階到包裝、禮盒，拿到消費市場試水溫。

張文昌說，目前開發的新產品是鹹蛋苦瓜曲奇、非油炸地瓜脆片，口感佳、少負擔，還有火龍果乾、芒果乾、芭樂乾、木瓜乾、鳳梨乾、茶包等蔬果加工製品。

嘉大校長艾群表示，嘉大是雲嘉南地區唯一具備精實農業生物科技研究與教育能量的綜合型大學，長期致力於開發農產品加工利用，提升農民收益，以穩定產品市場價格，解決產量過剩問題，農產品加值打樣中心成立，結合產官學資源提供更多服務，落實大學社會責任。

嘉大表示，農委會補助約1147萬元給「建構嘉義大學農產品初級加工打樣中心」及「南區聯盟建構」2項計畫，學校整合跨領域資源，從加工產品類型、實際打樣、包裝設計、市場規畫及通路銷售等，提供小農試量產服務。

「嘉大農產加值打樣中心」今天由校長艾群、農委會科技處長王仕賢、嘉義市建設處長田長沛、嘉義縣政府農業處長許敏彰等人共同揭牌啟用。