整形名醫張耀元被控3年前涉嫌趁女性友人酒醉，將她帶到飯店內性侵，遭依乘機性交罪判他4年徒刑，全案已定讞。張今（10）日上午赴台北地檢署報到入監，上囚車前忍不住說「我是無辜的」，反指女方跟他要了4800萬元，「你們覺得合理嗎？」

張耀元在法警戒護下，被從北檢帶上囚車時，短短不到1分鐘的路程中，面對媒體詢問，不顧法警制止，氣得表示：「我是無辜的，她跟我要了4800萬，你們覺得合理嗎？說我下藥，結果驗出來完全沒有藥，她又說她酒量很好，結果喝了半瓶酒就……」，話來不及說完，就被推上囚車。

張耀元被控在2018年1月12日晚上，邀請診所女諮詢顧問到餐廳內吃飯及喝酒，之後再轉往一家酒窖品酒續攤，女子因陸續飲用香檳、紅酒、白酒等酒類，導致酒醉意識模糊，張見她不勝酒力，於是攙扶她到飯店住宿。

張男在飯店房間內，見女子呈現無法抗拒的狀態，竟褪去她的衣物企圖性侵，但因無法勃起改用手指性侵，並吸舔女子的胸部與乳房，強壓頭部要求女子口交。

一審、二審及台灣高等法院更一審認為，張男犯後飾詞狡辯，還暗指女子主動獻身，沒有悔意，且迄今仍未與被害人達成和解，依妨害性自主判刑4年。案經上訴，最高法院於今年8月駁回，全案定讞。