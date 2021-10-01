振興五倍券將於下周國慶連假前開放領用，各部會祭出農遊券、客庄券、國旅券等加碼券，其中，交通部規畫的120萬份的1000元國旅券，開放登記抽籤後民眾踴躍，截至今日上午以超過1046萬人登記抽籤，中籤率僅約1成。據悉，交通部向行政院爭取加碼120萬份，已獲行政院長蘇貞昌點頭同意。

針對加碼券抽籤登記踴躍，各類加碼券中籤率偏低，行政院發言人羅秉成昨表示，由各部會評估是否有加碼需求，若需要協調、協助政院會予以幫忙。

據悉，交通部長王國財昨下午立即與蘇貞昌報告，因受到疫情影響，不僅國外旅遊無法出團，前陣子本土疫情爆發，觀光業者連國旅生意都受影響，亟需要振興，基於國旅券登記踴躍，為過擴大對觀光旅遊業振興，希望爭取加碼120萬份國旅券，總計達240萬份。

對此，行政院官員表示，蘇揆在會中裁示，受到疫情影響，國外旅客無法進來，國人也不能出國旅遊，希望藉由國旅券加碼，努力引導民眾把一年出國8000億的旅遊花費，用於振興國內觀光業。

至於其他加碼券是否比照辦理加碼，政院官員表示，各部會持續在盤點評估中，尚未確定，若有結果會對外公布。