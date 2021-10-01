受到前一日美股重挫影響，台股今（1）日十月首個交易日呈現大幅下挫行情，午盤指數低檔更一度達16509點，面臨16500點關卡保衛戰。啟發投顧下周看好三大題材類股，包含：電動車股、半導體股、生技股等，下周指數區間介於16350-17000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.大盤秋節跌破半年線，本週失守萬七關卡，萬七之上套牢區明顯，但隨著進入第四季全球消費旺季，包括歐美年底感恩節及聖誕節等消費旺季，及農曆年前提前拉貨的熱潮，有望推升相關受惠股表態大漲。預期科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，資金在電子、金融及傳產間健康輪動，待消化上檔賣壓，仍有機會回穩。

2.恒大事件造成全球股市短線急修正，台股連帶受牽連失守萬七，但該事件主要集中在信心層面，預期演變成系統性風險的機會不大，賣壓恐慌也未全面擴散，大盤Q4在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐，待短線修正後有帶動指數揚升重啟漲勢。