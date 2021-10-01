台股跌400點 周KD死亡交叉 13:392021/10/01 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股1日重挫400餘點，跌破16800點，周KD已正式死亡交叉，周線、月線也跌破上升趨勢線。康和證券投資總監廖繼弘表示，1日周KD已死亡交叉，若下方萬六失守，屆時月D將跌至80以下，屆時中長期將面臨轉折，短期台股跌深會進行反彈，但反彈建議減碼。 台積電早盤重挫9元 市值滑落至14.8兆元 大型權值股開低 台股早盤下跌逾140點 #KD #死亡交叉 #跌破 #台股跌 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》中國限電＋美股大跌 韓股重挫1.43％ 12:352021/10/01 財經 《美股掃瞄》美股重挫 標普500指數月線跌近5％ 08:542021/10/01 財經 台積電領跌 台股盤中挫逾300點 跌破16700點關卡 11:192021/10/01 財經 疫情疑慮、通膨恐慌！美股道瓊大跌546點 標指創1年半來最大月跌幅 05:042021/10/01 財經 0056領息領贏老牌萬年存股 今年配息率依然上看逾5％ 12:162021/10/01 財經 不斷更新》台積電下挫逾1％ 台股賣壓湧現跌逾220點 09:062021/10/01 財經 《日股》美股重挫＋通膨疑慮 日股大跌2％ 12:012021/10/01 財經 全球股市皆墨 反向ETF昂首闊步齊漲 12:202021/10/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：意外多 美上周初領失業金人數增加1.1萬人 10:022021/10/01 財經 金融傳產股題材熱 盤面焦點 04:102021/10/01 投資理財 《晨間解盤》偏中期修正 人氣漸回穩(倫元投顧提供) 08:032021/10/01 財經 財經熱門新聞 凱基哥又出現 不只陽明死 這檔也驚見血淋淋殺盤 - 財經 先別管恒大了 謝金河驚揭6企業藏雷 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 1分鐘讀財經》手上有航運三雄注意 美東線運價大暴殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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