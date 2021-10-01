台股1日重挫400餘點，跌破16800點，周KD已正式死亡交叉，周線、月線也跌破上升趨勢線。康和證券投資總監廖繼弘表示，1日周KD已死亡交叉，若下方萬六失守，屆時月D將跌至80以下，屆時中長期將面臨轉折，短期台股跌深會進行反彈，但反彈建議減碼。