終端需求減弱，且大陸供電政策未明，為第4季產業增添變數，雖然PCB廠健鼎(3044)大陸廠區維持正常生產，但因供應鏈狀況未明，健鼎表示，第3季可望挑戰去年同期水準，公司亦將力拚第4季與去年同期相近。

之前飽受缺料影響的電子供應鏈再遭大陸近期大規模限電衝擊，且NB、智慧型手機、消費性產品需求減弱，讓電子廠對第4季營運轉趨保守，健鼎雖然生產未受影響，但因整體供應鏈狀況未明，健鼎坦承，第4季還看不清楚。

受到缺料干擾，健鼎8月合併營收為53.08億元，月減0.7%，較去年同月成長3.9%；累計1到8月合併營收為407.96億元，較去年同期成長16.8%；由於7、8月營收均突破53億元，健鼎表示，第3季應可挑戰超越去年同期。

健鼎湖北仙桃三廠已開始量產，新增約10%產能，總產能由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

健鼎表示，公司將力拚第4季與去年同期相近，今年應該還是會比去年好。