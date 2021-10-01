「焦糖哥哥」陳嘉行今（1）日打完高端第二劑，並PO文表示「我要煩惱該去哪個國家玩了嗎？」一席話引爆網友論戰，貼文轉發至PPT後，鄉民瘋狂洗板吐槽，「只有印尼能去而已」。

焦糖哥哥今早9點前往台北市新光醫院施打第二劑高端疫苗，打完疫苗後興奮得在臉書寫到「打滿兩劑高端疫苗了，我要煩惱該去哪個國家玩了嗎？」。

早在昨晚他就在臉書寫到，「劉宇（四叉貓）說我煩惱明天早上9點的高端時尚要穿什麼，我看起來有煩惱嗎？『新試劑服英戰士』都是全台灣打滿第二劑那10%的人，打高端疫苗確實得煩惱，第三劑打好後要去哪個國家玩。」最後他表示歡迎媒體來拍他高端時尚打扮。

消息一出迅速被轉發至PTT討論，網友們瘋狂留言回應，「不用煩惱啊，只能去印尼」、「服英戰士印尼觀光高端推廣團」、「我打滿2劑莫德納了，日本、美國我幫你去」、「印尼就是高端戰士的世界地圖」、「還煩惱去哪國，小人國啦」、「印尼可以玩很久啦，的確該煩惱」。