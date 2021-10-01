重陽節將至，新北市淡水區長巫宗仁代表新北市政府到府祝賀淡水區李子九先生等5位百歲人瑞，致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片及市府大紅包2萬元，並祝福長輩們「健康平安呷二百」重陽佳節快樂，百歲人瑞李爺爺回贈巫宗仁長壽秘訣「自信與樂觀」。

巫宗仁表示，淡水好山好水好空氣，使區內長者高壽健康並悠遊樂活，今年區內99歲以上人瑞共有50位。其中住在竿蓁里的李子九爺爺今年滿百歲，育有1子2女，退休前是一位廚師，李爺爺腦筋清晰、語言流暢，雖腿腳不太靈活，但健康狀況良好，目前與兒子媳婦同住，平日三餐都自行下廚，還能幫兒子媳婦準備便當。

說到長壽秘訣，李爺爺特別叮嚀巫宗仁要對身體、生活自信與樂觀。

巫宗仁說，慶祝重陽節活動的意義貴在敬老，喚起社會大眾對長者的關懷與尊重，讓我們的社會更溫馨、更有人情味，讓每一位長者都能過著快樂的生活，致贈禮品禮金僅是市政府關懷的心意，家人們陪伴身旁才是長者們最溫暖的禮物。