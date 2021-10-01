曾奪下英雄聯盟S2世界冠軍的前電競選手劉偉健（Toyz）涉嫌販售二級毒品大麻菸彈，遭到羈押獲准，劉於9月30日被送至台中看守所，據透露，劉待了一日一夜情緒相當穩定，吃、睡均正常，與室友無互動。

台中地檢署偵辦一起毒品案，藥頭咬出上手為劉偉健，檢方經指揮刑大蒐證調查後，於28日前往劉位於新北市三重區的住處，扣得近200顆大麻菸彈，並將其帶回偵辦，29日晚間檢方依其涉嫌重大向法院聲請羈押，經法院漏夜召開羈押庭，於30日凌晨裁准。

據《ETtoday新聞雲》報導，台中看守所透露，劉於30日凌晨被送到看守所，經標準流程檢查無攜帶違禁品，包括全裸直立跳三下、彎腰咳三下、雙手扒開肛門等，再經X光與PCR核酸篩檢，被安排於新收舍房，而該舍房收有共計7名收容人。

台中看守所指出，劉至今日均作息正常，飲食與睡覺都無異狀且情緒穩定，但大概是因為才剛進來，所以與室友都較無互動。

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