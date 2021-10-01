809戶青年安心成家住宅即將入住，新城鄉北浦村人口大增，行政區域另劃出「新秀村」。（王志偉攝）

花蓮縣新城鄉北埔村人口約5000人，隨著青年住宅、希望工程安心住宅（0206地震受災戶）於年底前陸續交屋入住，人口數將大幅增長至近7000人，鄉公所依地方制度法實施行政區域調整，將北埔村另劃出「新秀村」，今天揭牌，新秀村長由北埔村長王秋香兼任，任期屆滿再改選。

北埔村屬於新城鄉「中心」，目前有2042戶、4964人。因為縣府興建的809戶青年安心成家住宅，以及0206花蓮地震受災戶異地重建的44戶希望工程安心住宅，都在北埔，青年住宅現正陸續交屋，安心住宅也預計本月19日揭牌，鄉公所依地方制度法第7條及花蓮縣村（里）、鄰編組及調整自治條例第3條、第4條規定，進行村鄰行政區域調整。

新城鄉長何禮臺說，經過1年行政作業，舉辦公聽會納入村民意見後，決議自光復路中心線起，以民有街為界線往西、須美基溪以北，至秀林鄉佳民村界區域劃為新村，村民票選命名為「新秀村」，「新秀」代表著因青年住宅完工，地方會有新的優秀人材進入，新城鄉由8村增加為9村，今揭牌公告實施，

何禮臺說，新秀村長將由北埔村長王秋香兼任，到這屆任期屆滿，再選出新村長。王秋香說，北埔、新秀村估計年底會有近7000人，人口增加，將拜託2村鄰長同步協助為民服務。

新城鄉戶政事務所主任黃仁華說，受公投延至年底舉行影響，因8月已完成戶籍編列，因此新秀、北埔村的門牌更換及民眾換發國民身分證、戶口名簿等戶政事宜，將延到明年1月辦理，由於工程浩大，屆時將利用夜間為住戶換發，預計趕在4個月內完成。

行政區域調整規劃後，北浦村區域內有安心住宅，總計30鄰、戶數1512戶、人口數3747人；新秀村則加上青年住宅809戶，計有16鄰，約1245戶、3134人。