參山處同仁熱情解說梨山自行車與觀光巴士遊程。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處攤位擠滿參與互動遊客。（參山處提供／王文吉台中傳真）

遊客詢問參山騎旅自行車遊程。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」即日起於台北世貿展覽館展出4天，參山國家風景區管理處邀請台灣觀巴、自行車騎旅等旅行社業者展示特色旅遊商品，並推出振興5倍券超殺優惠，「參山騎旅」自行車系列遊程最高享2000元折扣，現場購買「台灣觀巴」遊程就可獲得喔熊防疫包、喔熊口罩等好禮。

參山處代理處長曹忠猷表示，電輔自行車旅遊逐漸成為潮流，今年推出3天2夜「參山騎旅-梨山果香騎旅」即將在10月7日、10月15日、11月5日陸續出團，規劃從宜蘭北進梨山與從豐原中進梨山2條單車路線，3天精彩的騎遊透過電動輔助自行車，讓一般車友也能輕鬆騎上海拔2000多公尺的梨山、福壽山農場等高山地區。

遊客熱情索取參山處文宣。（參山處提供／王文吉台中傳真）

曹忠猷推薦，秋冬屆是梨山蜜蘋果與甜柿盛產季節，遊程也融入部落觀光元素，原價每人14999元，預約使用振興5倍券支付可馬上享2000元折扣，只要12999元。

遊客熱情參與參山處攤位互動遊戲。（參山處提供／王文吉台中傳真）

台灣觀巴協會理事長張龍麟也說，今年因應疫情後旅遊市場變化與迎合小團體出遊模式，台灣觀巴路線重新遴選整併，融入養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等6大主題特色亮點遊程。

參山處也特別嚴選「福壽山梨山武陵繽紛四季之旅2日遊」、「花果雲霧之旅2日遊」等13條路線，邀請遊客在秋冬最佳出遊時節來梨山地區觀光，除搭配振興5倍券與國旅券即享有消費滿1仟元送200元優惠外，民眾於旅展現場購買，還可贈送喔熊防疫包、喔熊口罩等好禮。