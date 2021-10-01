KTV業者在台灣大道的店門前，設置一面距離5日重新開業倒數計時的銀幕，也向客人預告，可以來唱KTV了。（盧金足攝）

正在執行科技部價創計畫國立勤益科技大學-能源與環境科技中心教授翁國亮團隊，針對KTV包廂環境建置「健康、安全、防疫」規畫。（盧金足攝）

KTV業者投資增加包廂內的換氣設備，以1個包廂增加換氣設備30萬元，40個包廂就要投資上千萬元。（盧金足攝）

業者在KTV包廂裝設氧好機，提供充足新鮮空氣，達到高換氣次數，擁有安全、健康與防疫環境。（盧金足攝）

中央疫情流行指揮中心中心宣布5日起有條件開放KTV，台中市連鎖KTV業者在台灣大道的電子看板設「倒數計時」，還斥資千萬施做防疫系統，業者表示，已有6成包廂在5日淩晨被預訂，很欣喜苦等近5個月後，重新迎接客人，特別拉紅布條感謝政府補助員工生計。

「我們準備好了！」位在台中市西屯區的連鎖KTV業者，1日拉起紅布條「感謝政府補助員工生計」，銀櫃KTV董事長江忠融表示，這幾個月配合中央防疫暫停營業，但是員工全部留下來繼生計，「但燒錢過日真的擔心撐不下去」，力挺員工希望政府也要挺業者。

終於獲得中央有條件解封的消息，銀櫃KTV總理江子涵說，暫停營業期間員工照樣進行打掃消毒等工作，而且目前全部員工都已施打新冠肺炎疫苗第1劑，第2劑也陸續依接種時間早日完成施打。

針對中央流行疫情指揮中心放寬包括視聽歌唱場所營業，從5日起有條件開放，但須遵守除飲水外不得飲食，全程佩戴口罩，顧客消費完畢清消包廂環境設備，與下一組顧客使用時間至少隔離30分鐘，還要維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

江子涵指出，疫情前他們即投資增加包廂內的換氣設備，以1個包廂增加換氣設備30萬元，40個包廂就要投資上千萬元，銀櫃KTV於2020年疫情爆發時，了解疫情短期內不會消失，找到正在執行科技部價創計畫國立勤益科技大學-能源與環境科技中心教授翁國亮團隊，針對KTV包廂環境建置「健康、安全、防疫」規畫。

江忠融表示，超前部署包廂內採用氧好機的全外氣自然能轉換系統，目前中央流行疫情指揮中心要求5日起有條件開放KTV業者復業，最重要是維持KTV包廂保持良好通風，每2小時進行換氣，加速包廂內空氣循環，包廂建置氧好機，每小時換氣次數可達6次以上，遠高於中央流行疫情指揮中心要求規範。

翁國亮指出，氧好機可提供充足新鮮空氣，達到高換氣次數，擁有安全、健康與防疫環境；包廂環境規畫「微正壓」防疫空間，採進氣與排氣分隔設計，解決換氣時空氣交叉感染問題。

「悶了近5個月，期待重新迎接客人來歡唱！」江忠融今日與員工拉紅布條向政府表示感謝，及時補助從業人員每人3萬元，「這對我們來說實在太重要了，及時雨已經不足以形容，這是久旱逢霖」。

他們還設置一面距離5日重新開業倒數計時的銀幕，也向客人預告，可以來唱KTV了。