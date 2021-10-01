針對有投顧業者指稱光洋科(1785)在台鋼集團入主後，獲利才步入正軌，光洋科今(10/1)日駁斥此說法。該公司表示，為了打進台積公司供應鏈，光洋科已準備了11年，並非是台鋼入主董事會後，營運及獲利才獲得改善。

光洋科指出，該公司營運自2016年以來，均由專業經營團隊負責，貫徹公司治理。而且台鋼公司2018年開始投資光洋科，並未實際參與該公司的營運。

光洋科進一步說明，該公司2016年至2021上半年的營運績效提升，是來自於經營團隊的群策群力，全體員工上下一心，以及股東支持，所累積的成果，並非是台鋼入主董事會後，光洋科的營運才獲得改善、獲利也開始步入正軌。

此外，針對投顧業者指稱，光洋科順利切入台積電供應鏈，是因為台鋼集團入主關係，光洋科更駁斥指出，該公司打進台積公司供應鏈，已準備了11年，累積技術、經驗與品質升級的綜合成果，自當更百尺竿頭，更進一步。