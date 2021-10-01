今年流感疫苗、75歲以上肺炎鏈球菌疫苗接種照常於10月1日開打，與往年不同的是今年新冠肺炎疫苗接種進行中，流感及肺炎鏈球菌疫苗須與任何廠牌新冠肺炎疫苗接種間隔應至少7天。（周麗蘭攝）

縣長張麗善前往林內鄉衛生所視察並接種流感疫苗（周麗蘭攝）

林內鄉長者接種流感疫苗也相當踴躍。（周麗蘭攝）

公費流感疫苗今（10月1日）起開打，雲林縣流感疫苗數量包括中央撥補與自購共18萬5000劑。第一階段開打對象包括65歲以上長者、滿6個月以上幼兒至高中職學生等。因校園BNT疫苗仍未施打完，流感疫苗預估10月底到11月上旬進入校園施打。

去年雲林縣流感疫苗覆蓋率是27.5％，總接種人數約18萬人。衛生局長曾春美說，這2年來民眾勤洗手、戴口罩、保持社交距離、避免到公共場所等防疫習慣建立，今年1月到7月因流感併發重症的只有7例，沒有死亡案例。

今年流感疫苗、75歲以上肺炎鏈球菌疫苗接種照常於10月1日開打，與往年不同的是今年新冠肺炎疫苗接種進行中，流感及肺炎鏈球菌疫苗須與任何廠牌新冠肺炎疫苗接種間隔應至少7天。

林內鄉衛生所一早就有100人排隊等施打，接種非常踴躍，老人家表示「該打就打」，醫師詳細評估後再打。縣長張麗善前往視察並接種，林內鄉長張維崢也到場關心。

張麗善表示，為了保障65歲以上到74歲長者的健康，縣府每年採購肺炎鏈球菌疫苗，今年採購5000劑，比去年多1000劑，鏈球菌疫苗可與流感疫苗同日於左右手分別接種，75歲以上可接受公費肺炎鏈球菌疫苗，雲林縣獲撥補960劑。

據了解，接種肺炎鏈球菌疫苗有助於避免新冠肺炎重症，自費疫苗於今年初被搶打一空。

至於校園流感疫苗的施打時程，衛生局長曾春美表示，校園BNT疫苗最快要到10月20日才會接種完，流感疫苗預估10月底才進入校園施打，須再與基層醫療院所協調。

今年流感疫苗第一階段開打對象與去年相同，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧機構受照顧者及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職包含五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。第2階段開打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。