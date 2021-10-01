有關媒體報導中國網友傳訊中國早就禁用溴化甲烷，防檢局說明，依據蒙特婁議定書國際規範各國應逐年減少使用溴化甲烷，但仍可使用於檢疫和裝運前處理。又依據中國農業農村部公告，自2019年1月1日起，含溴化甲烷產品的農藥登記使用範圍已變更為「檢疫燻蒸處理」，意即雖禁止含溴化甲烷產品在農業上使用，但仍可使用於檢疫處理。

防檢局進一步說明，溴化甲烷為蒙特婁議定書列管化學物質，無色無味氣體，因其穿透性強無須破壞貨品包裝即可用於殺滅有害生物，且處理時間短、殺蟲效果良好，為各國常用於邊境截獲有害生物時殺蟲檢疫處理用，但因為該藥劑具破壞臭氧層特性，依蒙特婁議定書，各國應逐年減少使用，但仍可使用於檢疫和裝運前處理。我國已遵守該議定書規定禁用溴化甲烷作為農藥使用，而檢疫用途則須依環保署「溴化甲烷管理辦法」規定，向環保署申請進口及使用許可。

如澳洲就要求我國鳳梨輸出前應先經溴化甲烷處理、去除冠芽才能輸出。