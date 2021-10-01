微星(2377)因應即將上市的INTEL LGA1700腳位次世代處理器散熱，推出MEG CORELIQUID S系列水冷，搭載多項獨家靜音設計，有360mm和280mm兩種不同尺寸，可將處理器產生的熱能有效快速傳導至散熱器。加上MSI獨創MEG SILENT GALE P12/P14靜音風扇，可迅速將水冷排的熱能排出。此外，MEG CORELIQUID S系列還搭載2.4吋的IPS面板顯示器，可顯示所需要的硬體資訊，充分掌握系統狀態。

據了解，Intel將在下一代Alder Lake處理器將只用2年的LGA 1200腳位換成的新的LGA 1700腳位，同時因為處理器變長、插槽高度降低關係，現有的LGA 115X/1200的散熱器也將無法共用。因應即將上市的INTEL LGA1700腳位次世代處理器散熱，微星推出MEG CORELIQUID S系列水冷。

MEG CORELIQUID S系列一體式水冷所採用的是MEG SILENT GALE靜音風扇，並通過降噪驗證。扇葉使用液晶聚合物(liquid crystal polymer，LCP)高性能塑料，高強度、耐熱，可以抵抗諧波以減少振動。扇葉角度也經過精心設計，以32度角保留58%氣流，提高最大的氣流性能。並搭載液體動力軸承HDB(hydro-dynamic bearing)，有效降低摩擦噪音並延長風扇使用壽命。風扇四個邊角，也提供防震墊片，可抑制震動所引起的風切聲，讓降噪效果做到全面極致。