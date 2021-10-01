新北市長侯友宜今下午到新北議會進行施政報告前受訪表示，將清點新北剩餘BNT疫苗數量，全力支援北市。（陳慰慈攝）

台北市校園BNT疫苗9月22日開打，但卻發生疫苗量不足的問題，原定在10月5、6日施打疫苗的學校受到影響，共有19所學校、1.3萬名學生，對此，新北市長侯友宜今下午到新北議會進行施政報告前受訪表示，將清點新北剩餘BNT疫苗數量，全力支援北市。

侯友宜說，昨天新北校園BNT疫苗已施打完畢，還有剩餘BNT，今天將會進行盤點計算，再跟中央、北市回報，孩子施打疫苗時間不能等，新北全力支援讓北市孩子能快速打到疫苗，大家相互支援，讓兩個城市都能快速施打完畢。