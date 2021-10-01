北市BNT疫苗不足 侯友宜：新北全力支援 14:102021/10/01 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市校園BNT疫苗9月22日開打，但卻發生疫苗量不足的問題。（資料照，張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今下午到新北議會進行施政報告前受訪表示，將清點新北剩餘BNT疫苗數量，全力支援北市。（陳慰慈攝） 台北市校園BNT疫苗9月22日開打，但卻發生疫苗量不足的問題，原定在10月5、6日施打疫苗的學校受到影響，共有19所學校、1.3萬名學生，對此，新北市長侯友宜今下午到新北議會進行施政報告前受訪表示，將清點新北剩餘BNT疫苗數量，全力支援北市。 侯友宜說，昨天新北校園BNT疫苗已施打完畢，還有剩餘BNT，今天將會進行盤點計算，再跟中央、北市回報，孩子施打疫苗時間不能等，新北全力支援讓北市孩子能快速打到疫苗，大家相互支援，讓兩個城市都能快速施打完畢。 英研究：同時打COVID-19和流感疫苗安全 北市邁向永續城市 2050淨零排放 #BNT #北市 #新北 #疫苗 #支援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟新北喬到8千劑疫苗 北市校園10／5可如期開打 12:492021/10/01 生活 新竹市推 「買爆券」、基隆公布7大加碼： 22縣市最新優惠總整理 13:542021/10/01 政治 新北抽查體育用品不合格率19％！多為標示出包 11:072021/10/01 生活 北市買房 要不吃不喝近16年 04:102021/10/01 財經要聞 心跳飆破120下 誤打BNT原液 母女緊急住院 04:102021/10/01 焦點要聞 今年流感恐反撲 醫疾呼3疫苗打起來 04:102021/10/01 焦點要聞 補時猛攻 中市男足逆轉摘金 04:102021/10/01 運動天地 新北樹林就服站揭牌 華碩電腦10月專案徵才 12:402021/10/01 寶島 新北百貨周慶開跑 04:102021/10/01 時尚消費 新北社宅動土 蔡英文籲中央地方攜手 04:102021/10/01 財經焦點 北市積極推動「整建維護」執行率達63.26％ 14:002021/10/01 區域情報-台北 生活熱門新聞 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 - 生活 BNT疫苗到貨 陳時中：第十輪加開3種人打第一劑 - 生活 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 - 生活 唐綺陽怒喊受夠了！嗆印度神童預言「他說的都是錯的」 - 生活 陳時中願親自說明3＋11 柯文哲給了軟釘子 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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