面對台灣外交部長吳釗燮不斷在國際上抨擊北京對台的各種打壓，大陸戰狼官員展開正面回擊。《路透社》1日報導。大陸國台辦痛批吳為「秋後的螞蚱」，不過是「蒼蠅嗡嗡叫」。事實上，兩岸口水戰不但在外交舞台發酵，更向經貿領域蔓延。台灣經濟部長王美花在《路透社》專訪中，也點名北京成為台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的最大障礙。

報導指出，在長達上千字的譴責聲明中，大陸國台辦斥責吳釗燮為頑固的台獨支持者，「散布台灣是主權獨立國家的謊言」。文中甚至引用毛澤東在1963年用來譴責美蘇的詩〈滿江紅〉，指稱「台獨的各種言論都像蒼蠅幾聲淒厲，幾聲抽泣」。

對此，台灣外交部僅表示「不值得」評論，而陸委會則譴責大陸言論為「誹謗與虐待。這是國際社會上前所未見的語言暴力，凸顯對岸涉台機構的不守規則、與文明社會相悖」。

報導指出，面對大陸不斷升高政軍壓力，試圖逼迫民主自治的島嶼接受「一個中國」原則，台灣在國際舞台不斷高呼自己為主權獨立國家，將全力捍衛自由民主。

由於兩岸先後申請加入CPTPP，外交上的烽火近日更漫向經貿領域。台灣經濟部長指出，如果大陸搶在台灣之前加入CPTPP，勢必阻撓台灣的申請。換言之，北京為台灣加入該組織帶來更根本性的問題。

報導指出，台灣與中國大陸日前相繼申請加入CPTPP；但大陸已表態反對「自己的領土」加入以國家為前提的國際組織。

面對大陸強調自己在國際機構裡代表台灣的2350萬人，無視台灣宣稱自己為主權獨立國家，王美花在專訪中表示，「台灣加入任何組織，大陸都反對」。也因此，「如果中國先進入CPTPP，肯定會阻撓台灣加入」。

話鋒一轉，她將矛頭指向大陸內部問題。她補充道，北京有許多問題，從網路審查到勞工權利，不免讓人質疑大陸能否符合CPTPP的高標準。畢竟，這些要求將碰觸到大陸非常根本的制度。

她強調，「如果大陸能改變這一切，改變制度然後進入CPTPP，這不是壞事。但如果制度不改變，憑甚麼可以進入CPTPP？這點我不太理解」。她抓著網路自由這一點狂打，表示「看看他們的資訊，幾乎沒有甚麼網頁可瀏覽，臉書不能進入、谷歌也不能進入」，北京對這兩大主要網站屏蔽，還對包含推特在內的許多網路企業進行封鎖，這些全都在國家安全的名義下進行。

相較之下，台灣是全球主要半導體生產國，並以台灣、澎湖、金門馬祖關稅區的名義，加入世界貿易組織。台灣也是亞太經濟合作會議（APEC）的成員。王美花強調，她不知道有哪位CPTPP的成員反對台灣的加入；相較之下，大陸申請加入則遭到日本反對。

她指出，「至少我們提出書面申請後，還沒聽說有哪個成員反對；不像中國大陸，已有部分國家提出反對」。她也重申，如果台灣能加入CPTPP，就不再需要與澳洲獲英國等CPTPP申請國尋求單獨的協定。

至於台灣要多久時間才能加入CPTPP，王認為相較於加入WTO花了十多年，加入CPTPP應該不需要這麼長的時間，但很難預估確切時間表。「只要政治障礙盡量減少，談判就不會長達數十年」。