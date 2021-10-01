昔日演出愛情劇聞名的俊俏小生陳俊生，如今轉換跑道成了「快速記憶」名師，去年與住家大樓社區經理爆衝突，並接受媒體採訪時質疑社區經理及主委涉嫌私吞防疫酒精。2人自認名譽受損，控告陳及記者等3人誹謗等罪，台北地檢署調查後，1日依罪嫌不足，處分陳3人不起訴。

去年8月間，有網友在《爆料公社》爆料某信義區小豪邸，社區經裡不僅坐領高薪，還阻擋住戶驗票，而裡面住了發明快速記憶的陳姓藝人，想進行監票和查票遭拒，與經理爆發衝突，陳姓藝人甚至遭惡意推打受傷。

該陳姓藝人就是陳俊生，媒體前往採訪時，陳與另名林姓住戶均表示，他們懷疑主委作票，還挪用公共基金購買防疫酒精自用。主委及經理自認名譽受損，控告陳、林及記者誹謗，另陳闖社區辦公室逼主委驗票的行為，涉犯強制罪嫌。

檢察官調查發現，社區秘書多次看到主委把疑似裝有酒精的玻璃瓶交給經理，且社區的酒精瓶有時確實會不翼而飛，社區事務與公共利益有關，可受公評，陳俊生、林姓住戶及記者報導並非憑空捏造。

此外，依據《公寓大廈管理條例》，住戶本來就有權力要求查閱務報表、會議紀錄等文件，且陳俊生主觀上應無強制罪的犯意，檢察官遂依罪嫌不足，處分陳等3人不起訴。