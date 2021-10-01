台北市家長日前在小一聯盟反映，拿到小孩從學校發的國語練習本時，發現有刺鼻異味，還出現頭暈狀況，拿專業儀器測量發現有甲醛殘留，引起家長恐慌；教育局因此回收28萬本作業本送驗，今公布檢驗結果，印刷品殘留氣味為印製過程中油墨紙張自然揮發，再次檢測均無發現有甲醛殘留，請家長放心。

為求審慎北市教育局在送驗前召開專家諮詢會議，討論採購招標流程、檢驗程序、抽樣數量及檢驗後的處理原則；教育局指出，9月29日取得檢測報告，採用CNS12103：2019檢測方法，各抽檢本檢測結果並未測出甲醛含量，故無甲醛超標問題，可解家長之疑慮，各校硬筆書法簿可恢復使用。

教育局科長鍾德馨表示，經詢問印刷相關專家，印刷品殘留氣味是印製過程中油墨、紙張在加熱過程產生，屬自然揮發，印刷原料無毒，對身體無害，且此次檢測均無發現有甲醛殘留，請家長放心。

鍾德馨也說，未來於採購機制會調整招標模式，於評選階段納入材料、油墨及甲醛檢驗證明，由於作業簿、書本都是大量存放一起，因此採購過程也會要求廠商在訂製裝箱前要曝曬，減低異味。