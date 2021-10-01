#WATCH | Mumbai: A woman barely survived an attack by a leopard in Goregaon area yesterday. The woman has been hospitalised with minor injuries.



(Visuals from CCTV footage of the incident) pic.twitter.com/c1Yx1xQNV8 — ANI (@ANI) September 30 2021

印度一名55歲婦人辛格（Nirmaladevi Singh）日前坐在家門口休息，不料卻遭到埋伏在暗處的野生花豹從背後攻擊，當場上演肉搏戰，所幸婦人立刻拿起手邊的枴杖，朝著花豹一陣猛打，總算成功擊退花豹，驚悚瞬間全被監視器拍下。

綜合外媒報導，家住孟買阿雷森林區（Aarey Colony）的辛格，上月29日傍晚獨自坐在家門口休息乘涼時，疑似因為天色昏暗，沒注意到暗處有一隻花豹正虎視眈眈的盯著她，並且趁著辛格毫無防備之際，從後方突襲，將辛格狠撲在地，接著一陣撕咬，造成辛格手腳、背部和臉部傷痕累累。

幸好辛格立即拿起手邊的枴杖，使盡全力朝著花豹狂戳猛刺，此舉果然奏效，花豹瞬間被震懾住，嚇得連連倒退，最後悻悻然的離開，辛格也成功保住一命。後來辛格的家人聽見屋外動靜後也趕忙衝出來查看，見到辛格身上的傷勢後隨即將其送醫，所幸經過治療後並無大礙。

當地森林部門表示，這已經是該區一週內第3次發生居民遭花豹攻擊的事件，此前有兩名分別是3歲及4歲的男童也遭到攻擊，目前相關單位正著手調查這幾起事件是否皆為同一隻花豹所為，還是有多隻花豹進行攻擊。