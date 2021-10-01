今年夏天剛回歸英超曼聯的葡萄牙足球巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)身價非常高，而他的私生活也常常被人拿來討論，雖然他此前曾陷入性侵風波，但卻無損他和女友喬治娜羅德里格斯(Georgina Rodríguez)的感情，目前他們已交往5年，據傳喬治娜正在等男方求婚。

不過C羅的母親卻反對兩人結婚，她認為喬治娜只是為了C羅的豐厚財產才和他交往，就想從他身上撈錢而已，而據葡萄牙媒體報導，其實C羅的兩個姊姊和哥哥也都抱持反對態度，畢竟在他們看來喬治娜只是一名平凡的櫃姐。

C羅過去情史豐富，多和知名模特兒交往，相對來看喬治娜的地位非常平凡，但C羅目前4名子女之中僅有1位女兒是由喬治娜所生，其他都透過代理孕母，可見喬治娜在C羅眼中有一定地位，或許他真的只想要一位簡單樸實的老婆罷了。

俄羅斯時尚超模伊莉娜沙伊克(Irina Shayk)是C羅過去最具知名度的女友，她擁有深邃五官及178公分高挑身材，還為《VOGUE》拍攝全裸封面寫真，與C羅交往過5年的她更帶領C羅投身時尚圈。不過之後爆出C羅與十幾名女性有染，導致伊莉娜和他分手。

而09年C羅竟爆發性侵事件，被指控性侵一名美國模特兒，原本案子和解，但18年女模特兒馬約加(Kathryn Mayorga)再指控，並收了他37.5萬美元(約台幣1155萬元)封口費，事情才暫時落幕。今年馬約加再次啟動案件，要求對方給予5650萬英鎊(約20億台幣)賠償，不過至今C羅仍否認自己有做過此事。