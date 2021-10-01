朱立倫5日就任國民黨主席 侯友宜：各自在崗位上努力做事 14:172021/10/01 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今下午到新北議會進行施政報告前受訪表示，與朱立倫聯絡暢通，這方面大家安心，我們好好為人民、國家做事。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5日新任國民黨主席出朱立倫就任，新北市長侯友宜今下午到新北議會進行施政報告前受訪表示，與朱立倫聯絡暢通，這方面大家安心，我們好好為人民、國家做事，每人都有自己的角色，不管是黨主席或市長各有角色，每人在自己工作崗位上努力好好做事． 超狂調解 億元官司纏訟13年 在最高法院握手和解 《科技》聚焦智慧農業 台灣之星找來3夥伴 #朱立倫 #侯友宜 #國民黨 #黨主席 #就任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商業圓桌調查：美CEO憂心 企業加稅恐削減競爭力 04:102021/10/01 全球財經 自由潛水世錦賽轉播撤我國旗 朱辦向北京政府喊話：此舉無助兩岸正向發展 13:272021/10/01 政治 直播》藍委立院怒「翻桌」 陳玉珍嗆：蔡英文說聽不到可以拍桌 09:162021/10/01 政治 今年流感恐反撲 醫疾呼3疫苗打起來 04:102021/10/01 焦點要聞 抗通膨資產股 吸金 04:102021/10/01 財經要聞 陳念初》藍營需要的是核心能力 非核心價值 09:162021/10/01 政治 亞洲矽谷旁蓋世界客博館被酸違和 04:102021/10/01 地方新聞 殉職飛官羅尚樺妻子生了 侯友宜紅眼眶曝沉痛心聲 2.3萬網友淚崩 08:422021/10/01 政治 0056領息領贏老牌萬年存股 今年配息率依然上看逾5％ 12:162021/10/01 財經 挨轟對台積電無情無義 王美花「問了美官員」今曝答案 11:022021/10/01 財經 中洲建設 搶攻屏東大樓建案 04:102021/10/01 產業．科技 政治熱門新聞 還沒登記？破900萬人要領紙本五倍券 第一梯預約明天截止 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 看完蔡政府民調 媒體人：最大破口出現了 - 政治 陳柏惟昔影片遭起底 藍青年曝「無賴套路」：對這種人不必客氣 - 政治 國台辦公布釋迦病蟲害照片 陳吉仲回應讓黃暐瀚驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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