5日新任國民黨主席出朱立倫就任，新北市長侯友宜今下午到新北議會進行施政報告前受訪表示，與朱立倫聯絡暢通，這方面大家安心，我們好好為人民、國家做事，每人都有自己的角色，不管是黨主席或市長各有角色，每人在自己工作崗位上努力好好做事．