新冠本土疫情趨緩，有專家建議，可考慮在室外免戴口罩，但衛福部長陳時中表示，暫時不考慮。不過，行政院政務委員張景森今則表示，自己有問陳時中，如果是野外登山是否需要戴口罩，陳時中回應，沒有這個規定，野外空曠又沒有什麼人，不需要戴口罩。

對此，陳時中今在例行記者會上說，相關在戶外戴口罩規定統一在「周日公布」，如農委會有反映如一個農夫在田間耕田，或是在高山可能只有一個人或親人，部分不近合理的地方，將在周日一併報告。

張景森今（1日）在臉書發文表示，剛剛碰到陳時中，便請教陳時中：野外登山跑步需不需要戴口罩？結果，陳反問他：為什麼需要？他說：很多人，包括自己，都以為防疫有這個規定！結果陳時中回應：沒有這個規定，野外空曠又沒有什麼人，不需要戴口罩！太接近其他登山客時，才需要戴一下。張景森稱，可以公開轉述你的話嗎？陳說：可以。

許多網友在這篇PO文表示，「太棒了，我也要分享」、「大家都以為要戴，最近爬山遇到的山友大部分都有戴」、「哈哈，山友得救，不需要再裝模作樣了」、「我今天才知道」！。

另網友詢問，「公園內散步不知適用否」？張景森認為，「原則應該一樣吧！戶外沒有其他人帶什麼口罩呢」？