國台辦嚴批吳釗燮 民進黨回應指無助兩岸關係發展。本報資料照

大陸國台辦昨天傍晚發出長文，以發言人名義專門點名吳釗燮為「頑固台獨分子」等言論；民進黨今表示，國台辦此舉無助於兩岸關係發展。

民進黨表示，中華民國是一個主權獨立國家，從來不是中華人民共和國的一部分，有權利在國際社會上和任何友好國家進行交往、參與國際組織，貢獻一己之力。但中共卻不斷以「一中框架」壓制台灣的國際活動，不僅讓台灣人民憤慨，也已引發諸多國際友人對中共粗野行為的不滿。

民進黨指出，例如，近日台灣選手參加自由潛水世錦賽，我國國旗在中共壓力下遭移除後，卻獲得國際社會10個國家聲援，紛紛撤下自己國家的國旗，就是「德不孤、必有鄰」的最好例子。

民進黨強調，吳釗燮部長的發言代表著台灣有權利參加任何國際組織和活動。國台辦一再以不堪入耳的言論攻擊吳釗燮部長，我們認為，國台辦的做法早已喪失基本的理智和禮節，把大國格局做小。民進黨表示，嚴正呼籲中共當局唯有正視兩岸現實，停止對台軍事威嚇與言語暴力，才是務實理性處理兩岸關係的正確之道。