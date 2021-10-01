陽明(2609)今天舉行2,800 TEU級全貨櫃輪「長明輪」新船命名典禮，陽明10艘2,800 TEU系列貨櫃船已全數交付投入船隊營運，隨亞洲區域經濟的發展，該系列船舶將作為區間經營主力船舶。

陽明表示，長明輪交船後，將配合已公告臨時性運力調整計畫，投入一航次中東線加班船服務，以協助紓解近期台灣產業出口艙位緊張問題，後續則將於該加班船任務結束後配置於原定亞洲區間KCX航線服務，KCX航線靠港順序為釜山-上海-廈門-新加坡-巴生-巴西古當-林查班-蛇口-釜山。

「長明輪」委由台船打造，船長209.75公尺、船寬32.8公尺，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座。甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合挪威驗船協會(DNV)RSCS+船級符號(Class Notation)，可針對不同營運航線的海況適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，以提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

該輪採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理皆符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，達成IMO 2020年0.5％排氣含硫量標準。另配備美國海岸警衛(USCG)認證壓艙水處理系統(BWTS)，能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞，較IMO認證標準高，可於全球海域暢行無阻。