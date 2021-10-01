不讓蘋果iPhone13的熱銷行情專美於前，非蘋陣營Sony今(1)日宣布，Xperia 1 III自7月底在台開賣後，於8月勇奪台灣2萬元以上Android旗艦手機銷售冠軍，不僅如此，Xperia 10 III，也獲得8月台灣1萬~1.5萬元價位帶Android手機銷售排行第一名，迎接台灣民生市場盛事「振興五倍券」，Sony也磨刀霍霍，祭出一波優惠，也希望藉此延續非蘋高階銷售王的寶座。

Xperia 1 III帶來全球首創結合Dual PD感測器的潛望式望遠變焦鏡頭，全新三鏡頭與四組光學焦段相機，全面升級支援「即時物件追蹤對焦」，加上4K HDR OLED 120Hz更新率螢幕、升級遊戲增強器、360空間模擬音效等，帶領用戶暢享攝錄、觀影、手遊、音效全方位行動娛樂，也因此，深受市場好評，交出亮眼的銷售成績。

除旗艦機款外，Xperia 10系列首款支援5G高速網路的萬元防水機Xperia 10 III，同樣創造銷售佳績，於8月稱霸台灣1萬到1.5萬元價位帶Android手機銷售排行第一名。Xperia 10 III支援IP65/68旗艦等級防水防塵，獨立三鏡頭相機更擁有絕佳夜間模式，提供Auto AD模式可自動調整亮度，同時在智慧場景模式中加入寵物場景模式，更搭載4500mAh大電量電池。

迎接台灣最大民生話題「振興五倍券」，Sony也同步響應，祭出Xperia相關優惠，即日起至10月底，凡至Sony Mobile行動專賣店選購雙料冠軍Xperia 1 III、Xperia 10 III以及最新旗艦機Xperia 5 III，都享有Sony Mobile特別規劃的各項好禮及優惠，Sony也盼藉由振興五倍券的勢頭，延續智慧機買氣，不讓蘋果iPhone一枝獨秀。