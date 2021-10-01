中鋼(2002)加中龍9月共計出售量為103.7萬噸，略低於預期，比8月的107萬公噸呈現下滑，整體內銷仍平穩，但外銷續減，主要仍受到東南亞地區疫情影響。

中鋼加中龍9月出貨雖減少，但因調漲9月內銷價格，包括熱軋鋼板等六項規格產品，除了低規電磁鋼片每公噸調漲300元外，其他都調漲500元，因此可望支撐營收穩在歷史高檔附近。

9月中以來，大環境出現的雜音變多，鋼價多是持平表現，中鋼先前開出的10月月盤及第四季季盤平均僅小漲1.32%，其中比重較高的月盤產品多以平盤開出；但中鋼對整體第四季旺季行情展望仍佳。

隨著中鋼10月月盤產品開平盤，下游的鍍鋅大廠燁輝(2023)10月內銷也是平盤開出。另外，盤元線材廠官田鋼(2017)10月也仍是平盤，亦為連續第二個月以平盤開出。

展望後續，中鋼預計隨著10月下游庫存去化，11、12月旺季行情可望顯現，加上中國能耗雙控、多家鋼廠同步減產，國際間鋼鐵供給減少，各國陸續推展基礎建設計畫，基本剛性需求仍存，原物料如煤價價持續高漲支撐鋼價，推升高鋼價時代來臨，預計明年鋼價仍不易下跌，呼籲業界要做好成本管控。