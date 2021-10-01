台股今日收盤大跌超過350點。食品股雖隨勢下修，但有南僑(1702)、味全(1201)挾著業績支撐逆勢揚升收紅，目前台彎疫情趨緩，餐廳內用漸放寬、第4季進入油脂旺季，大統益(1232)、福壽(1219)等營運可望受惠，股價跌幅不大，食品指數跌幅約在1.6%左右。

南僑8月自結稅後純益9,211萬元，年減11.8%，EPS0.37元；前8月稅後純益6.88億元，較去年同期4.81億元，成長42.9%，EPS2.77元。目前大陸區消費力強，台灣解封後也推升餐飲需求，再加上泰國廠的新產能加入，法人看好第4季業績表現。

味全前8月營收年增7.09%，大陸冷藏事業穩定成長，由於十一長假客戶提前備貨，9月營收值得期待。味全執行長張教華在8月底時曾表示，公司產品為民生必需品製造銷售營運穩定，至於下半年營運將是「太陽漸漸升起」，未來將把公司戰力日益增強，將繼續整合品牌品類，焦點會放在提升毛利率及銷售量，並將費用合理化。