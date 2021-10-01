2021在地優秀青創家選拔，台中市府攜國際青年商會推青創輔導。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府與亞哥國際青年商會共同舉辦「2021在地優秀青年創業家選拔」頒獎典禮，表揚有卓越表現、對在地貢獻的青年創業家，今年度選出6名優秀及潛力創業家，由市府接手創業一條龍輔導，並以「青年與天使的約會」與「青年攜手在地產業」為題，攜手國內眾多明星天使投資人及在地產業公協會重量級代表，將協助15組青年團隊獲取國際級產業資源，媒合創投資金，加速創業成長。

經發局長張峯源表示，青年商會是由18歲到40歲的青年人所組成的國際性組織，目前共152個分會，計有7000位會員，亞哥分會深耕台中多年，是台中最大的青年團體，連續3年舉辦「在地優秀青年創業家選拔」，堪稱中部地區最具規模創業選拔活動，已協助百位以上創業青年獲得所需要的資源，在創業圈造成一股討論熱潮。

國際青年商會中一區執行長籃元宏感謝市府重視青年聲音，也感謝經發局在青年政策的用心，活動舉辦到第三年，仰賴各界支持與鼓勵，感謝市府青創輔導資源及國際青年商會在各行各業的產業先進一同提攜青年人的成長。

國際青年商會國家副總會長顏鴻昌說，此次與市府團隊合作，借重經發局的資源和亞哥國際青年商會的青年力量，促進台中市在地青年創業家創造積極正向的改變，讓台灣看見台中，讓台中看見青年。

經發局指出，此次優秀創業家3位得獎者，分別為HiFIVE快剪專門店黃翊宸，秉持「便宜也有好時尚，時尚就是好品質」，熱衷於社會公益，參與百餘場愛心義剪活動，實現企業與社會共好。

久久津乳酪本舖黃威達，以無麩、無蛋、無添加成為與市場差異化，善用台灣自產原料，提升農產品價值；台卷木建材有限公司黃昱哲，創立「卷木森活館」觀光工廠，透過產業知識的傳遞及環境保護理念，推廣對生活環境的重視。

3名潛力創業家得獎者，為沃克未來文化有限公司徐銘遠，致力深根在地文化，為國內外旅客導覽最美的台中；共享行銷有限公司馬瑞成，希望「能為自己所待的地方帶來一點正向改變」，建立產官學間的良善循環；尊任有限公司蔡依凝，創立大型文創展售平台「文酷市集」，提供優質的精品咖啡與創新文創商品。

經發局表示，為落實市長盧秀燕青秀台中政策，經發局設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，給青年創業最直接的資源管道。