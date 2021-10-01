2050零碳排 經濟部3路徑進行 14:222021/10/01 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球多國喊出2050年要零碳排，對於我國供應鏈影響相當大。經濟部長曾文生1日表示，台灣要達到淨零排放，有三大重要路徑，包含技術、產業市場合作、政府建立調控工具等，這需要政府與民間共同努力。 曾文生還說，台灣碳排放在全世界僅0.6％，是因為人口少才讓人均排放相當高，過去在減碳的道路上，台灣一直都名列前茅。如果是以自行車賽作為比喻，台灣不需要做最領先的破風者，需待在領先群裡，務實地找到往前走的路，不要自己負擔太大，但也不能落後。 大中華基金 不懼恒大風暴 數位化助勞工紓困 中信金躋身前十強 #全球 #零碳排 #路徑 #曾文生 #領先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降溫低碳論壇線上登場 中市盼打造水韌性城市 18:182021/09/30 生活 搶電動車商機 工研院布局台南 04:102021/09/30 地方新聞 滙豐連11年獲獎 接軌全球趨勢 04:102021/10/01 財經焦點 北市邁向永續城市 2050淨零排放 04:102021/10/01 地方新聞 開創零碳服務的綠色房仲 信義房屋連續15年獲「天下永續公民獎」 18:212021/09/30 財經 和泰汽車榮獲2021「天下永續公民獎」 帶領集團邁向永續未來 09:272021/10/01 汽車情報-汽車新聞 紓困核貸高效率 中信金e把罩 04:102021/10/01 財經焦點 北京冬奧 僅開放大陸觀眾入場 04:102021/10/01 產業財經 聯嘉光電榮獲潛力中堅企業獎 04:102021/10/01 投資理財 岸田文雄表態支持核能 僅靠綠能很難實現碳中和 23:522021/09/30 國際 南市環保局租賃150輛全新電動機車 執行市區道路清掃 12:052021/10/01 生活 財經熱門新聞 凱基哥又出現 不只陽明死 這檔也驚見血淋淋殺盤 - 財經 先別管恒大了 謝金河驚揭6企業藏雷 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 1分鐘讀財經》手上有航運三雄注意 美東線運價大暴殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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