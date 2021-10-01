全球多國喊出2050年要零碳排，對於我國供應鏈影響相當大。經濟部長曾文生1日表示，台灣要達到淨零排放，有三大重要路徑，包含技術、產業市場合作、政府建立調控工具等，這需要政府與民間共同努力。

曾文生還說，台灣碳排放在全世界僅0.6％，是因為人口少才讓人均排放相當高，過去在減碳的道路上，台灣一直都名列前茅。如果是以自行車賽作為比喻，台灣不需要做最領先的破風者，需待在領先群裡，務實地找到往前走的路，不要自己負擔太大，但也不能落後。